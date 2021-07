Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 03/07/2021 15:11

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou que o município recebeu, nesta sexta-feira (2/07) mais um lote de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, por intermédio do Governo do Estado.

Chegaram ao município neste lote 800 doses da CoronaVac, 3.410 da AstraZeneca e 960 da Pfizer. Ou seja, cerca de 5.170 doses contra a Covid-19, que serão usadas conforme calendário vacinal a ser publicado em breve pela Secretaria de Saúde, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

Nova Friburgo está entre os municípios do Rio que aplicou vacina vencida

Nova Friburgo aparece no levantamento feito pela Folha de São Paulo, sobre a aplicação de vacinas da Astrazeneca, cujo prazo de validade havia expirado. Segundo os dados apresentados, o município recebeu o imunizante do lote 4120Z005, do qual vieram a maioria das doses, e que venceu no dia 14 de abril.

Ainda de acordo com o relatório, as doses desse lote foram aplicadas na Policlínica Doutor Sylvio Henrique Braune, no Suspiro. Agora, quem recebeu o imunizante fora da validade precisará ser novamente vacinado 28 dias após a dose administrada incorretamente.

O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação e é orientado que quem tiver recebido o imunizante deste lote para que se apresente a uma unidade de saúde para mais informações.