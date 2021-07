Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Prefeitura de Nova FriburgoPaula Valviesse

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 12:47

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta terça-feira (06/07) como será a mudança anunciada quanto a Coordenação de Imunização. No final de semana, o prefeito Johnny Maycon havia informado que trocaria toda a equipe, mas a alteração foi ainda maior, passando a imunização a ser coordenada pela Atenção Primária, ligada à Subsecretaria de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde. A Coordenação de Imunização antes era responsabilidade da Vigilância em Saúde.

Segundo a Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde continuará auxiliando nas demandas referentes à imunização, de acordo com a necessidade do município. No entanto, existe a expectativa por parte da gestão municipal, que a equipe da Atenção Primária consiga avançar mais rapidamente, especialmente no que diz respeito à imunização contra a Covid-19.

Publicidade

“Após a prefeitura reconhecer os erros em relação à vacinação, diante do clamor popular, a gestão decidiu realizar essa troca integral, na expectativa que a imunização avance mais rapidamente e que agora as decisões sobre as vacinas estejam agregadas junto à Atenção Básica. Essa equipe será responsável em elaborar novas estratégias para que a cobertura vacinal aumente em Nova Friburgo”, informou.