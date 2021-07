Drogas apreendidas em abordagem de suspeito em Conselheiro Paulino - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:37

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas e apreenderam um adolesente de 16 anos, em duas ações em bairros do distrito de Conselheiro Paulino, nesta segunda-feira (5/07).

No Terra Nova, um homem de 40 anos foi preso pelos PMs do Patamo, durante abordagem na Rua Maestro Joaquim Naegele. Com ele foram apreendidos 38 papelotes de cocaína e 39 unidades de skank.

No Loteamento Três Irmãos, a ação dos PMs do Serviço Reservado terminou com a prisão de um homem, de 18 anos, e a apreensão de um adolescente, de 16 anos, na Rua Rio Brumado. Com a dupla foram apreendidos 18 papelotes de cocaína e uma munição calibre 38, intacta.

Os dois casos foram registrados na 151ª DP (Nova Friburgo), onde os suspeitos permaneceram presos e as drogas, apreendidas.