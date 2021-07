Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 08/07/2021 14:15

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta quinta-feira (8/07) a realização de um “Dia D de vacinação contra a Covid-19”, neste sábado (10/07). A decisão foi tomada depois do prefeito Johnny Maycon reconhecer o atraso na vacinação contra a Covid-19 e substituir a equipe de coordenação de imunização , passando a responsabilidade que antes era da Vigilância em Saúde para a Atenção Primária, ligada à Subsecretaria de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde.

No sábado serão vacinadas as pessoas com idade entre 50 e 52 anos, sem comorbidades. A imunização acontece das 9h às 15h, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), em Lagoinha; no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; e na quadra da Imperatriz de Olaria, em Olaria.

É importante lembrar que para receber a vacina é obrigatória a apresentação do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.