Vacinação contra a gripe em Nova FriburgoDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 13:48

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a vacinação contra a gripe, conforme determinação do Ministério da Saúde. A nota técnica orienta que sejam oferecidas vacinas para toda população, a partir dos 6 meses de idade, de acordo com o estoque de imunizantes de cada município.

Na próxima semana, a vacinação contra influenza continua sendo realizada de segunda à sexta-feira, das 9 às 16 horas, no Centro de Saúde Doutor Sílvio Henrique Braune, no Suspiro; no Posto Tunney Kassuga, em Olaria; e na Policlínica Dr Waldir Costa, em Conselheiro Paulino.

Para receber o imunizante é necessário portar o CPF, RG, cartão do SUS, comprovante de residência e caderneta de vacinação. Além disso, quem recebeu a vacina contra a covid-19 deve estar atento ao intervalo de 15 dias para receber a dose contra influenza.