Publicado 05/07/2021 20:11

Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos, inicia o mês de julho antecipando o calendário de vacinação contra a Covid-19 e fica à frente da faixa etária prevista no calendário unificado do estado do Rio de Janeiro. Até o dia 17 de julho o município vai imunizar moradores com idade de 42 anos.

Nesta terça-feira (6) as mulheres com 45 anos recebem a primeira dose do imunizante, enquanto os homens serão imunizados na quarta-feira (7). Na quinta (8) é a vez das mulheres de 44 anos, e na sexta (9) dos homens com a mesma idade.

A semana seguinte prevê a imunização das mulheres com 43 anos na terça-feira (13), e dos homens com a mesma idade na quarta-feira (14). Na quinta-feira (15) é a vez das mulheres de 42 anos, e na sexta-feira (16) dos homens.

O secretário de Saúde de Cabo Frio, Felipe Fernandes, ressalta que essas faixas etárias estavam previstas para serem vacinadas somente em agosto, de acordo com o Calendário Unificado do Estado do Rio de Janeiro.

“Mesmo com o envio de dose de forma gradativa pelo Estado, a imunização de Cabo Frio está avançando além do previsto pela pactuação com calendário unificado. Importante lembrar à população que a aplicação da segunda dose é tão importante quanto o avanço das idades. Por isso, retornem para completar o ciclo da vacina que garante mais eficácia na imunização contra o coronavírus”, disse Felipe Fernandes.

A imunização deste grupo acontece nas unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19, e também no sistema drive-thru. Para receber a primeira dose, o cidadão deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.

Horário ampliado e mais um local de vacinação

Por conta da antecipação do calendário, a partir desta semana Cabo Frio terá o horário ampliado em mais uma hora para a vacinação contra a Covid-19, e os moradores de Tamoios terão mais um local disponível para imunização. As duas novidades, segundo a Secretaria de Saúde, visam reforçar as medidas de prevenção contra o coronavírus evitando aglomerações.

Com a mudança, as unidades de saúde passam a aplicar a vacina de terça a sexta-feira, de 9h às 16h. O horário vale, também, para o novo ponto de vacinação contra a Covid-19, em Tamoios: a unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF), localizada na Rodovia Amaral Peixoto, Km 135, no bairro Samburá.

Repescagem acontece em todos os dias de vacinação

Quem perdeu o prazo para se vacinar no período divulgado no calendário dos grupos prioritários anteriores deve procurar as unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19 para receber o imunizante. A repescagem acontece de terça a sexta-feira, de 9h às 16h.

Para receber a vacina, cada grupo precisa apresentar os documentos gerais obrigatórios, comprovante de residência, comprovação de comorbidades (para este público específico), e documento que confirme vínculo ativo para profissionais e trabalhadores dos grupos já atendidos.

ONDE SE VACINAR (TERÇA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 16H)

DRIVE-THRU

– Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho

– PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº, Tamoios

POSTO DE SAÚDE

1º DISTRITO

– ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

– ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

– ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

– ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

– ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

– ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

– ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

– ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

– ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

– ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

– ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º DISTRITO

– PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

– ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto, Km 135

– ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

– ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

– ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

– ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

– ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

– ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº