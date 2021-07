A dupla empreendeu fuga ao perceber a presença dos policiais, mas foi capturada. - Sabrina Sá (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 03/07/2021 21:09

Um adolescente foi apreendido com 400 pedras de crack, nesta sexta-feira (2), no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) estava em patrulhamento na Rua Dr. Cardoso da Fonseca quando se deparou com dois elementos em atividade suspeita, um deles com uma sacola nas mãos.

A dupla empreendeu fuga ao perceber a presença dos policiais, mas foi capturada. Na sacola continham drogas e um rádio transmissor. Em busca nas proximidades, os agentes encontraram mais material entorpecente.

Além das 400 pedras de crack e do rádio transmissor, foram apreendidos 16 pinos de cocaína 6 buchas de maconha, 2 celulares e R$84,00 em espécie.

Os envolvidos foram levados à 126ª DP. O adolescente confessou a posse das drogas, ficando apreendido por tráfico de drogas e o outro foi ouvido e liberado.