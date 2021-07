Ao efetuar a abordagem, encontrou 318 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie com ele. - Letycia Rocha (RC24h)

Ao efetuar a abordagem, encontrou 318 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie com ele.Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 01/07/2021 20:51

Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (30), no Morro do Limão, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um elemento alto, magro, vestido com um casaco cinza, estaria traficando na comunidade.



Ao chegar no local, a PM encontrou o homem descrito e, ao efetuar a abordagem, encontrou 318 cápsulas de cocaína e R$ 30 em espécie com ele.



O acusado foi encaminhado para a 126 DP e autuado.

Adolescente é apreendido com drogas em Cabo Frio



Uma jovem de 17 anos foi apreendido nesta quarta-feira (30), na Rua Duque de Caxias, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio.



Segundo a PM, os agente foram até o local após uma denúncia anônima e encontraram a adolescente com 11 cápsulas de cocaína, 46 trouxinhas de maconha e R$ 35 em espécie.



Ela foi encaminhada para a 126 DP, autuada e apreendida por crime análogo ao tráfico de drogas.