Além de citar as realizações, o prefeito cabo-friense anunciou o vereador Davi Souza (na foto), como novo secretário de GovernoSECOM

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 19:05

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (30) para falar sobre os primeiros seis meses à frente do governo municipal em uma das mais importantes cidade da Região dos Lagos.

Entre as ações, o prefeito José Bonifácio citou inicialmente a revitalização e reabertura da Fazenda Campos Novos e do Parque de Exposições de Tamoios. Falou ainda do evento pioneiro realizado no último fim de semana, a I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador.

“Entre tantos assuntos e realizações nesses 180 dias, quero destacar o trabalho conjunto de todas as secretarias para que esse evento pudesse ocorrer. Tivemos um investimento mínimo, mas que nos dá um importante retorno colocando Cabo Frio no segmento do turismo rural, além de fortalecer o nosso campo e os produtores locais”, destacou o prefeito José Bonifácio.

Avaliando os seis meses de governo, completados nesta quarta-feira (30), o prefeito citou ações governamentais em diversas áreas, como a vacinação contra a Covid-19 e a política de enfrentamento à pandemia, a ampliação da cobertura de Estratégia Saúde da Família (EFS) na cidade e a implantação do programa federal “Melhor em Casa”, todas na saúde.

Também ganharam destaque o pagamento de salários atrasados e a regularidade na quitação dos salários atuais dos servidores, além das diversas ações de ordenamento na cidade.

NOVO SECRETÁRIO DE GOVERNO

Ao final da coletiva, o prefeito José Bonifácio anunciou o vereador Davi Souza como o novo secretário municipal de Governo. Davi deve assumir a pasta nos próximos dias, assim que for publicada a nomeação no Diário Oficial, e vai substituir Aquiles Barreto, que assumiu a Secretaria Especial de Integração Metropolitana, no Rio de Janeiro.

“Nesta sexta-feira vamos prestar contas desses seis meses de mandato como vereador em Cabo Frio. Minha ideia é assumir o quanto antes. Recebo esse convite do prefeito José Bonifácio com muita alegria por poder contribuir com esse governo que sempre apoiei e ajudei a construir. Estou muito honrado”, disse Davi Souza.