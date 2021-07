A decisão será oficializada em publicação no Diário Oficial que deve ser realizada até o final dessa quarta. - Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 30/06/2021 18:37 | Atualizado 30/06/2021 19:08

Em uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (30), no Gabinete do Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, foi anunciado que o vereador Davi Souza será o novo secretário de Governo do município da Região dos Lagos. Ele ocupa a vaga deixada por Aquiles Barreto, que assumiu uma secretaria de Integração Metropolitana com Eduardo Paes, na cidade do Rio.





A decisão será oficializada em publicação no Diário Oficial que deve ser realizada até o final dessa quarta. O agora ex parlamentar assume as novas funções nesta quinta-feira (1°).



Davi era o líder de governo da Câmara dos vereadores e, com a saída dele, o posto fica em aberto. Uma vaga para o suplente também foi aberta e quem deve assumir é Felipe Monteiro. O primeiro suplente de Davi, é o psicólogo Felipe Fernandes, que atualmente ocupa a secretaria de Saúde.



A coletiva foi convocada para falar sobre os primeiros 180 dias de Governo de Bonifácio.