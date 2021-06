Cabo Frio

Cabo Frio recebe ações para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+

A cidade ficou mais colorida com a pintura das faixas de pedestres da orla da Praia do Forte com as cores do arco-íris e com um ato que estendeu a bandeira do movimento na Ponte Feliciano Sodré

Publicado 28/06/2021 19:33 | Atualizado há 1 dia