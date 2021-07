A ação contou com a participação de agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança - SECOM

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 21:00

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, em operação conjunta com a Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm), realizou, nesta terça-feira (29), uma operação contra a invasão ilegal de terras pertencentes a comunidades quilombolas, no bairro Maria Joaquina. Quatro loteamentos foram embargados e as pessoas envolvidas foram notificadas.

A ação contou com a participação de agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, da Secretaria Adjunta de Regularização Fundiária e da Coordenadoria de Igualdade Racial.

De acordo com o secretário adjunto de Regularização Fundiária, José Luiz Alves de Oliveira, a Prefeitura está monitorando todas as áreas quilombolas e identificando as invasões e ocupações irregulares.

“Os loteamentos foram embargados e já identificamos as pessoas responsáveis pelas ocupações e também pela venda de lotes em área invadida. Fotografamos toda a área em Maria Joaquina, que por lei pertence à comunidade quilombola”, conta José Luiz.

Ainda segundo ele, a operação será expandida para todas as áreas pertencentes aos quilombos de Cabo Frio.