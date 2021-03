Redes e bolas foram apreendidas e novo decreto já estabeleceu a proibição de prática de jogos para deter propagação da Covid-19 Divulgação

Rio das Ostras -O cumprimento dos decretos municipais de combate à pandemia do coronavírus (Covid-19) é fundamental para que Rio das Ostras diminua os casos da doença. Para fiscalizar se comerciantes e munícipes estão seguindo as normas estabelecidas, a Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (Comfis), órgão da Secretaria de Fazenda, vem realizando ações diárias, com o apoio do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Secretaria de Segurança Pública.

Na última quinta-feira, dia 18, por volta das 18h, uma operação dispersou aglomeração na Praia do Centro, próximo ao píer, durante partida de altinha. Foram apreendidas redes e bolas; jogadores e pessoas que assistiam foram convidados a ir para casa.

BANDEIRA VERMELHA – Rio das Ostras regrediu à Bandeira Vermelha (alerta) devido ao agravamento da pandemia na Cidade. Foi estabelecido um novo decreto, número 2815/2021, que, entre outras medidas, proíbe a prática de jogos e treinos livres e atividades físicas e esportivas coletivas em locais públicos e particulares (quadras e campos). A íntegra do documento está disponível para consulta no seguinte link: https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/decreto-2815-2021-coronavirus.pdf

DENÚNCIAS – Para auxiliar no serviço de fiscalização do cumprimento das novas normas de prevenção à transmissão da Covid-19, a população pode comunicar irregularidades encontradas no comércio e no setor de serviço. As denúncias devem ser feitas pelos telefones da Comfis – (22) 2760-6891 (das 9h às 17h) – e da Guarda Civil Municipal – (22) 2760-6236 ou 0800 022 6301 (24h).