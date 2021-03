O responsável pelo evento recebeu uma notificação da Posturas quanto ao cumprimento do decreto com as medidas restritivas, que têm validade até o dia 31 de março Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 13/03/2021 20:43 | Atualizado 13/03/2021 20:48

SÃO GONÇALO - A Prefeitura impediu, nesta madrugada (13), a realização de um baile funk na Toca do Vila, situada na Avenida Gouveia, no bairro Vila Lage. Os transtornos foram minimizados por conta do planejamento das equipes de fiscalização, que se anteciparam à abertura das portas. Quando chegaram ao local, os agentes municipais encontraram os organizadores preparando os equipamentos de som e a estrutura de iluminação que seriam utilizados.

"O responsável pelo evento recebeu uma notificação da Posturas quanto ao cumprimento do decreto com as medidas restritivas, que têm validade até o dia 31 de março. As ações de fiscalização continuarão a ser realizadas por toda a cidade”, destacou Randhal Juliano, subsecretário de Fiscalização de Posturas. Os donos da Toca da Vila não quiseram dar entrevista.

A operação ocorreu de forma integrada entre as secretarias de Ordem Pública (por meio da Fiscalização de Posturas), Saúde e Defesa Civil (por meio da Vigilância Sanitária) e Transportes, e teve o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Após impedir a realização do baile, as equipes de fiscalização foram divididas e percorreram os principais pontos da cidade que habitualmente concentram movimentação em bares, restaurantes, barracas de lanches e similares.

"Seguiremos com as ações de fiscalização e orientação aos cidadãos e empresários, para que o decreto seja cumprido e colabore na redução do contágio pelo coronavírus e a saturação na ocupação de leitos hospitalares. Entendemos que é o melhor a ser feito neste momento”, afirmou o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo.

O Decreto Municipal 090/2021, em vigor desde a última quinta-feira (11), prevê que o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres das 6h às 22h. A partir das 21h não é permitido o ingresso de novos clientes no estabelecimento. Os pedidos devem ser feitos somente até 21h30, e a partir das 22h não pode haver mais nenhum cliente no local. Lojas de conveniência, trailers, quiosques, barraquinhas e similares podem funcionar das 6h às 22h. É vedada a permanência continuada e a aglomeração de pessoas nesses locais. Boates, casas de shows e eventos continuam proibidos.

Na noite do último domingo (7), a Prefeitura de São Gonçalo interditou a casa de eventos Recanto da Pedra, na Rua Maurício de Abreu, no bairro de Neves, depois de flagrar mais de mil pessoas aglomeradas no local, durante um show de pagode. Além do desrespeito às medidas restritivas, o espaço também estava com a documentação irregular para funcionamento. A poucos metros dali, um bar também causava aglomeração e foi notificado por estar funcionando em descumprimento ao decreto que determinou o fechamento de bares e restaurantes da cidade.