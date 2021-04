Operação do INEA é deflagrada em Búzios fiscalizando as áreas de proteção ambiental Exclusivo O Dia

Por Juarez Volotão

Publicado 08/04/2021 12:21 | Atualizado 08/04/2021 13:44

Búzios - Uma operação intitulada 'Conscientização Verde' da Prefeitura de Búzios em parceria com INEA está sendo deflagrada no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (08). A ação que conta com o apoio da Guarda Municipal, Postura, Ordem Pública, Secretaria de Meio Ambiente e Guarda Ambiental de Búzios tem como objetivo a fiscalização em áreas de proteção ambiental.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Dia, o primeiro bairro a ser percorrido será o de José Gonçalves, local conhecido por ter muita APA.

De acordo com os agentes, a operação foi mantida em segredo porque também visa a fiscalização e a possível demolição de construções irregulares e clandestinas nestas áreas ambientais, o que é proibido por lei.