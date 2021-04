Kleber Bambam é criticado na web por chamar Luiza Trajano de "agressiva" Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 08:53 | Atualizado 29/04/2021 08:55

Rio - O ex-BBB Kleber Bambam participou do podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro, e voltou a citar que já "pegou" 54 mulheres que fotografaram para a capa da revista "Playboy". Este parece ser um grande orgulho de Bambam, que sempre que pode cita este grande feito.

fotogaleria

Publicidade

"Fiquei 10 anos indo em todas as festas de lançamento da 'Playboy'. Vamos fazer as contas aqui: Se eu peguei 54 capas da 'Playboy', vamos colocar que por ano eu pegava cinco ou seis capas. Então, mês sim, mês não, uma da banca era minha. Só para você entender o poder de fogo", disse, orgulhoso. No entanto, não se sabe se as tais 54 capas têm o mesmo orgulho de terem ficado com ele.

Em sequência, Bambam também contou que ficou com 11 participantes do "BBB". Entre elas, ele citou Maria Melilo, vencedora da 11ª edição do reality show. "Do mundo fitness, todo mundo sabe: eu peguei a Gracyanne Barbosa. A Mirella do Latino, a Flávia Viana. Também teve Miss Brasil, Miss Bumbum, e por aí vai. Só de Miss Brasil foram três. Teve a Josiane, que também participou do BBB duas vezes. E a Gracyanne eu namorei quando sai do 'BBB'", finalizou.