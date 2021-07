De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a maior redução em casos de internação e óbitos foi na faixa etária de 80 anos - SECOM

De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a maior redução em casos de internação e óbitos foi na faixa etária de 80 anosSECOM

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 20:30

O município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, fecha o primeiro semestre de 2021 com uma queda de 78,4% nos casos de pacientes internados pela Covid-19, e de 41,7% nos óbitos causados pela doença. Os dados são referentes à semana epidemiológica de 13 a 19 de junho, no comparativo com a semana de 10 e 16 de janeiro deste ano, período que antecedeu a Campanha de Vacinação contra o Coronavírus.

De acordo com levantamento feito pelo setor da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, a maior redução em casos de internação e óbitos foi na faixa etária de 80 anos ou mais: são 90% a menos. Na população de 70 a 79 anos também houve redução de 90% dos óbitos e de 66,7% das internações. Já na faixa etária de 60 a 69 anos, a queda foi de 75% nos casos de internações.

Publicidade

O resultado positivo, com a queda da gravidade das infecções, de acordo com a Secretaria de Saúde, é devido às medidas restritivas para evitar a disseminação do vírus e ao andamento da vacinação.

Até o momento, 82,11% da população com 70 anos ou mais já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19 em Cabo Frio. Neste público-alvo, 2.773 mil pessoas que tomaram a primeira dose, e que já estão no período para aplicação da segunda, ainda não voltaram aos postos de saúde.

Publicidade

Na faixa etária de 60 a 69 anos, estão sendo esperadas 17.742 pessoas para a segunda dose neste mês de julho. Em agosto, a previsão é de que 8.939 pessoas do grupo prioritário de comorbidades, deficientes permanentes e profissionais de educação recebam a segunda dose do imunizante. Entre o público de 50 a 59 anos, 10.434 pessoas receberão a segunda dose em setembro. A Secretaria de Saúde esclarece que esse número vai aumentando conforme avança a vacinação no município.

A Prefeitura de Cabo Frio alerta sobre a importância da população tomar a segunda dose. O intervalo da vacina Coronavac/Butantan é de 28 dias. Já entre as doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer é de 12 semanas. Caso a pessoa contraia a doença, deve-se aguardar 30 dias após o resultado do exame positivo para dar continuidade ao esquema vacinal.

Publicidade

“A segunda dose é muito importante, pois aumenta a proteção contra a Covid-19 e ajuda a prolongá-la. Quem perdeu o prazo da aplicação, também deve comparecer para se vacinar. O estoque de imunização é separado em primeira e segunda dose, e as vacinas ficam reservadas. O avanço da imunização é uma ação conjunta e conta também com cada cidadão que se vacina conforme o calendário, tomando a primeira e segunda doses da vacina”, explica Felipe Fernandes, secretário de Saúde.

Além de todas as ações do município, como reforço no teste para identificação do diagnóstico e demais medidas de prevenção, a Prefeitura de Cabo Frio alerta que o mais importante e eficiente é a conscientização da população, que deve evitar aglomerações, utilizar máscara e seguir as recomendações dos profissionais de saúde.