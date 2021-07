Prefeitura do Rio divulga calendário de vacinação contra gripe - Divulgação / Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura do Rio divulga calendário de vacinação contra gripeDivulgação / Secretaria Municipal de Saúde

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 07:45 | Atualizado 07/07/2021 07:57

Rio - A prefeitura do Rio divulgou, na manhã desta quarta-feira, o calendário de vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias. A campanha foi prorrogada até agosto e a vacina será estendida para a população em geral. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as datas respeitam o escalonamento por faixas etárias para evitar aglomerações nas unidades de saúde. A partir da próxima quarta-feira (14), começa a imunização contra gripe para os bebês a partir de 6 meses até os jovens de 17 anos. Entre os dias 21 e 30 de julho, será a vez dos adultos de 51 a 60 anos.



Depois do grupo de 51 a 60 anos, as faixas etárias vão diminuindo e a imunização contra o vírus da influenza encerra no dia 30 de agosto com a imunização de pessoas entre 18 e 30 anos de idade.

Publicidade

Confira o calendário:

14/07 a 28/07: 6 meses a 17 anos

Publicidade

21/07 a 30/07: 51 a 60 anos

28/08 a 10/08: 41 a 50 anos

Publicidade

10/08 a 18/08: 31 a 40 anos

18/08 a 30/08: 18 a 30 anos

Publicidade

Os pontos de vacinação para a gripe são os postos de saúde, centros municipais, clínicas da família e demais unidades da rede pública.

A prefeitura ressaltou que a população respeite o intervalo entre as vacinas. É necessário aguardar 14 dias entre a vacina de covid-19 e a da gripe.

Publicidade

Ampliação da vacinação contra a gripe

No último sábado, o Ministério da Saúde autorizou os estados e municípios a ampliarem a vacinação contra gripe para outras pessoas além das já incluídas nos grupos prioritários iniciais . A recomendação é que a imunização seja feita em pessoas a partir de 6 meses de idade. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o objetivo da campanha é diminuir os casos graves da doença que pressionam o sistema de saúde do país.

Publicidade

De acordo com dados da pasta, dos 79 milhões de brasileiros que se enquadram nos grupos prioritários, cerca de 34,2 milhões já foram vacinados contra a influenza, o que representa 42% do público-alvo em geral.

Publicidade

Aqueles que forem se imunizar devem ficar atentos aos cronogramas divulgados por seus respectivos municípios. Para se vacinar, basta consultar um local de imunização mais próximo e comparecer portando a caderneta de vacinação e um documento com foto, para que os profissionais de saúde localizem o cadastro no sistema de informação. Caso a pessoa não possua ou não encontre sua caderneta, os agentes de saúde preencherão uma nova.

A pasta também recomenda que aqueles que estiverem prestes a serem vacinados contra covid-19 tomem primeiramente o imunizante contra o coronavírus. Após isso, a orientação é esperar no mínimo 14 dias para receber a vacina contra a gripe.



Publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio informou que, por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, "irá seguir a recomendação do Ministério da Saúde e ampliar os grupos a serem vacinados", sem dar maiores detalhes.