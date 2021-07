Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 13/07/2021 18:12

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Atenção Básica, divulgou, nesta terça-feira (13/07), o calendário de vacinação contra a Covid-19 para toda a população de Nova Friburgo. A expectativa da Prefeitura é que até agosto toda a população com mais de 18 anos esteja vacinada.

Na próxima semana, a imunização de primeira dose irá avançar de 43 até os 38 anos. Já até o final do mês de julho, a previsão é que toda a população com até 28 anos esteja recebendo a primeira aplicação da vacina. Para alcançar esse público-alvo, o município planejou para o dia 31 de julho, um mutirão, ou seja, mais um “Dia D de Vacinação”.

A Secretaria pretende começar o mês de agosto vacinando a população com 27 e 26 anos, e assim, no dia 10, finalizar a vacinação de primeira dose em todos os friburguenses com mais de 18 anos.

Após isso, a Prefeitura continuará a imunização, mas com a segunda dose, completando o esquema vacinal. Vale ressaltar que o cumprimento deste calendário será feito conforme o envio de doses realizado pelo Governo do Estado ao município.

Confira o calendário de julho:

19/07 (segunda-feira) - 43 e 42 anos;

20/07 (terça-feira) - 41 e 40 anos;

21/07 (quarta-feira) - 39 anos;

22/07 (quinta-feira) - 38 anos;

26/07 (segunda-feira) - 37 e 36 anos;

27/07 (terça-feira) - 35 e 34 anos;

28/07 (quarta-feira) - 33 anos;

29/07 (quinta-feira) - 32 anos;

31/07 (sábado) - DIA D - 28 até 31 anos.

Confira o calendário de agosto:

02/08 (segunda-feira) - 27 e 26 anos;

03/08 (terça-feira) - 25 e 24 anos;

04/08 (quarta-feira) - 23 anos;

05/08 (quinta-feira) - 22 anos;

09/08 (segunda-feira) - 21 e 20 anos;

10/08 (terça-feira) - 19 e 18 anos.