Obra no prédio da central das ambulâncias em Nova Friburgo está sendo realizada com apoio de empresa privada - Divulgação

Obra no prédio da central das ambulâncias em Nova Friburgo está sendo realizada com apoio de empresa privadaDivulgação

Publicado 13/07/2021 14:00

Por meio de uma parceria público-privada com uma rede de supermercados, a Prefeitura de Nova Friburgo está realizando a reforma do prédio da central das ambulâncias, no Hospital Municipal Raul Sertã.

O local é utilizado diariamente pela equipe da unidade, formada por um socorrista, um condutor, um atendente e dois técnicos que ficam de sobreaviso, além dos guardas municipais de cada plantão, e apresentava problemas como infiltrações e mofo por falta de manutenção.



A reforma contempla todo o prédio e está sendo realizada pelas secretarias de Saúde e de Obras, em parceria com o Supermercado Serra Azul. Segundo a Prefeitura, a expectativa é de que as intervenções sejam concluídas nas próximas semanas.