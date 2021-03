Jaret Wright, de 20 anos, foi preso após denúncia da vítima Reprodução/Gabinete do Condado do Xerife de Hamilton

Um homem de 20 anos foi preso acusado por estupro de uma adolescente e por fotografá-la nua, enquanto teria morado embaixo de sua cama por três semanas. Jaret Wright, de 20 anos, foi denunciado pela jovem, que tem entre 13 e 18 anos e não teve sua identidade divulgada. A prisão aconteceu em Cincinnati, cidade de Ohio, nos Estados Unidos, no último dia 18 de março. As informações são do portal “UOL”.

Segundo a Associated Press, a jovem sabia que o homem estava embaixo de onde ela dormia e os dois haviam se conhecido pelo Instagram, de acordo com a Promotoria do Condado de Hamilton, onde fica a cidade. No entanto, em uma ocasião, ele a teria agarrado à força e a estuprado. A adolescente mora com a família, que não sabia da presença do homem na casa e descobriu somente no momento da denúncia.

Depois do contato da adolescente com a Polícia, Jaret foi preso, segundo a Fox9. Ele está no Centro de Justiça do Condado de Hamilton e tem direito a pagar uma fiança de US$ 50 mil (R$ 281 mil) caso queira deixar o local. Na Justiça, ele responderá por agressão sexual e produção de pornografia infantil e aguarda o julgamento, segundo documentos do tribunal.