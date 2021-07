Desde o pedido de devolução do serviço de transporte coletivo ao município de Nova Friburgo, feito pela empresa Nova Faol, no dia 15 de março deste ano, a questão do transporte no município teve muitas reviravoltas. E justamente nesta quarta-feira (14/07), dia que estava previsto, por contrato, a apresentação da frota da nova empresa que venceu a licitação emergencial realizada pela Prefeitura, o município confirma que entrou com pedido de prorrogação da tutela provisória para que a Nova Faol continue responsável pelo transporte por mais alguns dias.Em resposta ao O DIA, a Prefeitura informou que “mesmo após inúmeras declarações públicas do diretor da empresa Nova Faol de que irá continuar prestando o serviço de transporte coletivo enquanto for necessário, um pedido de prorrogação da tutela provisória foi formulado pela Prefeitura de Nova Friburgo ao juízo e a expectativa é de que a decisão seja proferida a qualquer momento”.A empresa Nova Faol vem prestando o serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo sem contrato de concessão desde 2018. Em março, a empresa entrou com o pedido de devolução, dando prazo de um mês para que o município se organizasse para assumir o transporte coletivo, mas esse prazo foi prorrogado por mais 60 dias, por meio de liminar concedida pela Justiça . Ou seja, a gestão do transporte pela Nova Faol estava prevista para acabar nesta quinta-feira (15/07).Em maio, a Prefeitura lançou a licitação para contratação de empresa para prestar o serviço de transporte coletivo, em caráter emergencial, na qual a empresa Itapemirim Group Ltda sagrou-se vencedora, com a oferta de reajuste da tarifa para R$ 4,15 e o subsídio mensal a ser pago pela Prefeitura é de R$ 290 mil. O contrato com a empresa vencedora foi assinado no dia 22, mas esse prazo foi corrigido, passando a assinatura a datar 25 de junho.Com essa nova data de assinatura do contrato, ficou estabelecido para que a frota da empresa Itapemirim seria apresentada nesta quarta-feira (14/07). Perguntada sobre essa questão, a Itapemirim se limitou a responder que “O Grupo Itapemirim não comenta detalhes de negociações em andamento e informa que está cumprindo os prazos previstos em contrato assinado com a Prefeitura de Nova Friburgo”.