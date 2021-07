Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 15/07/2021 15:32

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou, nesta quinta-feira (15/07), que recebeu a nota do Governo do Estado que dá autonomia aos municípios sobre a antecipação da segunda dose da vacina Astrazeneca/ Oxford contra a Covid-19. No entanto, o município optou por não antecipar e cumprir o calendário vacinal conforme vem sendo a segunda dose.

Seguindo a nota do Ministério da Saúde e também da fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Fiocruz, fabricante da vacina Astrazeneca no Brasil, a aplicação da segunda dose do imunizante se dará no intervalo de 12 semanas (3 meses), como tem sido feito desde o primeiro lote da vacina pelo município.

Com isso, o município, que recentemente divulgou um calendário de imunização dentro do qual planeja vacinar com a primeira dose toda população adulta até agosto, tem a expectativa de terminar a vacinação da população geral com mais de 18 anos no mês de dezembro, alcançando a cobertura vacinal proposta pela campanha de enfrentamento à pandemia.