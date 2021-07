11º BPM Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 14/07/2021 17:59

Nesta terça-feira (13/07), os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, foram acionados para verificar um roubo de veículo, que teria ocorrido na madrugada, na Estrada Mury - Lumiar, altura do bairro Stucky. Contudo, após uma série de buscas na região, os policiais acabaram descobrindo que se tratava de uma tentativa de golpe do seguro.



Com isso, o proprietário do veículo Corolla Fielder, um homem de 40 anos, foi encaminhado para a 151ª DP por falsa comunicação de crime, após assumir que tinha a intenção de aplicar o golpe, e foi autuado.