Tabletes de maconha apreendidos pelos PMs de Nova Friburgo pesavam 7,5 quilos Divulgação

Publicado 14/07/2021 17:48

Na manhã desta quarta-feira (14/07), os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, impediram a entrega de 7,5 quilos de maconha prensada, que seria realizada por dois homens, na Avenida Emil Cleff, no bairro Ypu. Os dois suspeitos foram presos por tráfico e os dez tabletes de drogas foram apreendidos e encaminhados para a 151ª DP.

Na última segunda-feira (12/07), os PMs do 11º BPM, já tinham prendido um homem, de 28 anos, por tráfico, e tirado das ruas 69 unidades de cocaína que seriam revendidas. A ação foi realizada pelos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), na Rua Maestro Joaquim Naegele, no Condomínio Terra Nova, em Conselheiro Paulino.