Pneus são levados para o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) - Divulgação

Publicado 20/07/2021 17:08

Rio - Equipes da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb), com apoio de um caminhão tipo gaiola da Coleta Seletiva, recolhem pneus que são abandonados diariamente pelas ruas de Nova Iguaçu. Nos últimos três anos foram coletados no município mais de 41.980 pneus, sendo 16.700 somente em 2021. Na terça-feira (13), foram coletados, numa lixeira clandestina às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Monte Líbano, mais de 30 pneus despejados de forma irregular no local.



Após serem retirados das ruas, os pneus são levados para o Ponto de Entrega Voluntária (PEV), localizado, na Rua Fluminense 78, em Austin. Ali, eles são coletados pela empresa recicladora Reciclanip, entidade criada pela associação dos fabricantes pneumáticos, atendendo ao ciclo de logística reversa. Depois de recolhidos, esse material é transformado em granulados de borracha para serem usados em gramados sintéticos, solado de sapato, tapetes para carros, entre outros itens. O PEV funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h.



"A grande maioria dos pneus descartados são de responsabilidade dos borracheiros. Estamos mapeando as borracharias da cidade para fazer um trabalho de conscientização, para solicitar que eles levem esse material até ao PEV. Já temos cerca de 120 borracharias mapeadas, porém, somente 30% entregam os pneus corretamente. A retirada desses pneus das ruas significa um ambiente mais saudável para todos e evita a proliferação de mosquitos, como o da dengue. Na Baixada Fluminense somos o único município a fazer esse tipo de coleta", explicou o presidente da Emlurb, Wesclei de Melo Pandim, que completou: "O descarte irregular de pneus é passível de multa e estamos fiscalizando para evitar essa prática".



A Emlurb já identificou os pontos onde é mais comum o descarte irregular dos pneus: Avenida Guadalajara, na altura do bairro Bandeirantes, Lixeira da Honda, ao lado da Rodovia Presidente Dutra, no Monte Líbano, Lixeira da Carretinha, na Rua Carandá, no Rancho Novo, e na Lixeira do Bil, em Miguel Couto, limite com Belford Roxo.