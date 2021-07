A Prefeitura de Teresópolis lançou, nesta quarta-feira (14/07), através da Plataforma DataTerê, o Painel do Perfil Turístico de Teresópolis. Alimentado pela Secretaria Municipal de Turismo, o painel tem como objetivo traçar e apresentar o perfil do turista e do setor de turismo. O banco de dados identifica a faixa etária dos visitantes, cidade de origem e tempo de permanência no município. Também divulga informações sobre o trade turístico, como meios de hospedagem, transporte, receptivo turístico e guias de turismo.“Os dados são a consolidação das informações preenchidas durante os meses de maio e junho no formulário de Autodeclaração para Autorização de Entrada no Município. Com esses dados, é possível gerir melhor o turismo, principalmente na etapa de planejamento”, explica Maurício Weichert, secretário municipal de Turismo.A Plataforma DataTerê foi desenvolvida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia com o intuito de tornar as informações e dados do município mais acessíveis à população. Os principais painéis como o Painel Covid, Portal da Transparência e o Painel do CAGED podem ser acessados por meio da plataforma.''Por orientação do Prefeito Vinicius Claussen estamos usando diversas ferramentas para ampliar o alcance dos dados econômicos e sociais do município. Este novo Painel criado em parceria com a Secretaria de Turismo será um importante instrumento para apoiar todos os atores do trade turístico em suas ações”, pontua Vinicius Oberg, secretário municipal de Ciência e Tecnologia.Na página também é possível encontrar informações sobre o município, como número de habitantes e área territorial. Além disso, quem navegar no portal poderá encontrar links de outras fontes de dados. Para saber mais, basta clicar AQUI