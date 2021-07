Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Arquivo/ Divulgação

Publicado 15/07/2021 14:32 | Atualizado 15/07/2021 14:46

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, emitiu um comunicado nesta quinta-feira (15/07), no qual informa que seguirá a nota técnica do Ministério da Saúde e Fiocruz quanto à aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca/ Oxford. Isso significa que no município não haverá a antecipação da aplicação de 12 para 8 semanas.

“A Prefeitura de Teresópolis informa que não vai aderir à antecipação do intervalo entre as duas doses da vacina Astrazeneca/Oxford. Na terça-feira (13/07), o Governo Estadual do Rio de Janeiro permitiu que os municípios antecipem a aplicação de 12 para 8 semanas após a primeira dose. Apesar da permissão, a decisão final cabe a cada município”, esclareceu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, seguindo os órgãos acima citados, a redução do intervalo entre as doses da vacina vem acompanhada da diminuição da eficácia contra a Covid-19. A vacina Astrazeneca possui 80% de efeito com 12 semanas de intervalo, segundo a bula. Quando o intervalo é antecipado para 8 semanas, a eficácia cai para 59%, o que representa 20% a menos de segurança para quem a recebe.

Com base em nota técnica da fabricante da vacina no Brasil, fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis permanecerá seguindo o critério estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), que respaldado por evidências científicas, garante a maior proteção da população imunizada com o intervalo de 12 semanas (3 meses).

“Neste momento, a Fiocruz reforça as orientações do PNI e da nota técnica conjunta da Sociedade Brasileira de Imunizações, publicada nesta terça-feira, quanto à manutenção do intervalo de 12 semanas da vacina Oxford-Astrazeneca-Fiocruz”, esclareceu a fabricante.