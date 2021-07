Prefeitura de Teresópolis - Divulgação

Publicado 13/07/2021 18:26

A Prefeitura de Teresópolis emitiu um comunicado nesta terça-feira (13/07) com informações sobre o cartão RioCard Escolar Gratuidade dos alunos da Rede Pública Municipal. Os estudantes ou seus responsáveis deverão comparecer nas suas respectivas escolas para solicitar a declaração escolar atualizada, para atualização e/ou solicitação de Cartão RioCard.

O documento se faz necessário em caso de: solicitação de 1ª via de alunos novos na Rede Pública Municipal em 2021; troca de Unidade Escolar; troca de turno; e troca de endereço.



Com a declaração escolar, os alunos e/ou responsáveis serão orientados pela direção da escola a comparecer na Loja RioCard, localizada na Avenida Feliciano Sodré, 579 – Várzea. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.



Faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos:



PARA ATUALIZAÇÃO / RENOVAÇÃO:

- Cartão RioCard e Declaração escolar atualizada.



PARA 1ª VIA:

- Documento do aluno;

- Comprovante de residência atual (conta de luz, água, gás ou telefone dos últimos 90 dias);

- Declaração escolar atualizada;

- Presença do aluno.



PARA 2ª VIA:

Os alunos cujo cartão RioCard foi perdido ou danificado, deverão comparecer nas escolas em que estão matriculados, para solicitar a 2ª VIA.