Trabalho reúne 17 fotografias de montanhas que circundam o município e também cenários naturais do parqueBruno Nepomuceno

Publicado 12/07/2021 21:51

A exposição “Montanhas de Teresópolis – Montanhismo, História e Fotografia” foi aberta para visitação no último sábado (10/07), na sede Santa Rita, do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT). O evento integra as comemorações pelos 130 anos de emancipação de Teresópolis e os 12 anos de aniversário de criação do Parque Municipal.

O trabalho reúne 17 fotografias de montanhas que circundam o município e também cenários naturais do parque, além de uma homenagem a escaladores da cidade, em especial, à memória dos escaladores Alexandre Oliveira e Mozart Catão, primeiro brasileiro a pisar na montanha mais alta do planeta, o Everest.



As fotografias que compõem a exposição foram feitas por ngelo Chernicharo, Lucas Barboza, Verônica Albuquerque, Marcelo Medeiros, Renan Pinela, Monique Zajdenwerg e pelo secretário de Meio Ambiente, Flavio Castro.



A sede Santa Rita do Parque Municipal Montanhas de Teresópolis fica na Estrada Rincão do Vovô, 9000, a exposição pode ser visitada até o próximo dia 29 de agosto, de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.

O Parque Municipal



Criado em 6 de julho de 2009, com uma área de 4.397 hectares, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis é a maior unidade de conservação de proteção integral, criada por um município, do Estado do Rio de Janeiro. Abrange parcialmente alguns bairros e localidades, tais como: Campo Grande, Caleme, Posse, Salaco e Granja Florestal – na cidade, Santa Rita e Ponte Nova – no interior. Faz limite com Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto.



Possui em seu território uma imponente cadeia de montanhas, onde se destacam afloramentos rochosos como as pedras da Tartaruga, do Camelo e de Santana. A unidade de conservação também protege nascentes e importantes remanescentes florestais que abrigam significativas espécies da fauna e flora do bioma da Mata Atlântica na região.



Atualmente a infraestrutura e os equipamentos necessários para a realização das atividades de visitação no parque estão concentradas em duas áreas: o Núcleo Pedra da Tartaruga e o Núcleo Santa Rita. Entre as atividades que podem ser realizadas estão caminhada, escalada, rapel, acampamento, lazer ao ar livre e observação de aves.