Até o momento já foram entregues cerca de 71 itens para as moradoras do bairroDivulgação

Publicado 09/07/2021 16:49

Para promover os cuidados de pré-natal a gestantes de baixo risco, a Unidade Básica de Saúde do Caleme, em Teresópolis, iniciou um projeto que envolve trabalhos artesanais e toda a comunidade. A ideia é simples: a doação de roupas para os bebês cujas mães são atendidas pelas equipes da unidade.



A Secretaria Municipal de Saúde começou o serviço pré-natal no Caleme, mas devido à baixa adesão dos moradores, a solução de engajar a comunidade partiu da equipe de profissionais da unidade. De acordo com a enfermeira Fabiane Braga, “nós estamos tentando encantar a comunidade para que ela faça o pré-natal aqui no bairro. É o gancho que precisamos para que a gestante venha e conheça a nossa proposta”.



Desta forma, as gestantes que visitam a unidade recebem peças de roupas para ajudar no enxoval dos bebês. Dentre os itens estão mantas, cobertores e gorros produzidos de forma manual por uma artesã parceira do projeto. Até o momento já foram entregues cerca de 71 itens para as moradoras do bairro.

“Eu entrei em contato com a associação de moradores e eles me falaram sobre o atendimento feito pela equipe do posto de saúde. Eles se interessaram na entrega das peças para bebês, e então começamos a arrecadar as cobertas”, conta Fabiane Braga.

O envolvimento com a comunidade aconteceu através da unidade com a associação de moradores do Caleme, que orienta as gestantes a procurarem o tratamento pré-natal. “A equipe da UBS entrega as mantas às mamães que vão fazer consulta médica. É um trabalho muito bonito, feito à mão, e as mamães estão adorando. É um incentivo para que as mulheres procurem o atendimento médico do bairro”, disse Lucinéia da Silva, presidente da associação de moradores do Caleme.

Uma vez na unidade, a gestante é acolhida pela equipe que realiza os primeiros trabalhos de cadastro para iniciar a realização do pré-natal. “Após o acolhimento das mamães, elas são direcionadas para os devidos profissionais da saúde – técnicos de enfermagem, enfermagem e médico”, explica a auxiliar administrativa e recepcionista da UBS, Cláudia Rejane