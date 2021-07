Padrão Águias da Aventura Objetiva é uma organização não governamental sem fins lucrativos de caráter social, ambiental e educativo - Bruno Nepomuceno

Publicado 08/07/2021 17:55

Cerca de 3 mil peças de roupas e agasalhos foram entregues, nesta quinta-feira (08/07), ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) pelo Padrão Águias da Aventura Objetiva. Os donativos foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, e pela coordenadora do CREAS, Karla Figueiredo Ribeiro, e equipe.



“Essa doação é muito bem-vinda, especialmente neste momento de dificuldades impostas pela pandemia e também de baixas temperaturas, em que a população mais vulnerável e as pessoas em situação de rua são mais atingidas. Agradecemos a doação! É uma parceria que, esperamos, abra portas para que outras instituições contribuam com o poder público no amparo da parcela da população que mais precisa”, disse Valdeck Amaral.

O CREAS é uma unidade de política de assistência social vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e atende famílias e pessoas que estão em situação de risco social, ou cujos direitos foram violados. Entre eles, as pessoas em situação de rua. Instalado na Rua Carmela Dutra, 812, em Agriões, funciona de segunda a sexta, de 8h às 17h.



“Faremos uma triagem das peças recebidas, que serão entregues ao nosso público por demanda espontânea, e também distribuídas nas nossas ações diurnas e noturnas da Operação Presença Social. Nessas ações, nossa equipe acolhe pessoas em situação de rua, com encaminhamento consentido para o abrigo da Associação Beneficente Sopão, no Bom Retiro. As roupas que não atenderem ao nosso público-alvo serão doadas aos CRAS e a instituições de assistência social”, explicou Karla Figueiredo Ribeiro.



Grande parte das roupas e agasalhos doados ao CREAS foi arrecadada pelo Departamento de Serviço, Assistência e Promoção Social Espírita de São José do Vale do Rio Preto, instituição parceira do Padrão Águias na Campanha do Agasalho 2021.



“Importante ressaltar que estamos doando os agasalhos para a Secretaria de Desenvolvimento Social, órgão responsável pela proteção social e que possui o cadastro das famílias vulneráveis e necessitadas. A secretaria faz um trabalho sério e essencial para assegurar a integridade e a qualidade de vida dos cidadãos, o que coaduna com os princípios da nossa instituição”, assinalou Cleiton Pimentel, fundador do Padrão Águias da Aventura Objetiva. Atual subsecretário municipal de Ciência e Tecnologia, ele já ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento Social em Teresópolis.



O Padrão Águias da Aventura Objetiva, que constitui as Brigadas Verdes de Proteção ao Meio Ambiente, foi fundado em 6 de maio de 1985, em Teresópolis, por Cleiton Pimentel. É uma organização não governamental sem fins lucrativos de caráter social, ambiental e educativo para a preservação e defesa do meio ambiente e da vida. Sua maior finalidade é a preservação da integridade da humanidade, educando pessoas de todas as idades para o compromisso de tomada de atitudes de responsabilidade com o Planeta.

A Secretaria de Desenvolvimento Social informa que os CRAS e o CREAS recebem doações para ajudar a parcela menos favorecida da população, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Recentemente a secretaria recebeu 560 cobertores do Asilo São Vicente de Paula, que estão sendo entregues à população em situação de rua e a entidades assistenciais da cidade, e também 110 cestas básicas do Movimento “10 anos, Nosso Respeito às Vítimas de 2011”.

Saiba onde entregar a sua doação:

• CRAS Alto - Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 190, Várzea, telefone (21) 3641-3019;

• CRAS Barroso - Rua Pará, 170, Barroso, telefone (21) 3642-1055;

• CRAS Fischer - Rua Pedro Eleutério de Oliveira, 213, Fischer, telefone (21) 3641-9490;

• CRAS Meudon - Rua Caramuru, 108, Meudon, telefone (21) 3641-1437;

• CRAS São Pedro - Rua Fileuterpe, 845, São Pedro, telefone (21) 2742-3080);

• CRAS Volante Parque Ermitage - Estrada Rio-Bahia, km 80, Conj. Habitacional Parque Ermitage;

• CRAS Volante Bonsucesso/E.M. Francisco Mª Dállia - Estrada Teresópolis-Friburgo, km 28;

• CREAS - Rua Carmela Dutra, 812, Agriões, telefone (21) 2742-8722.