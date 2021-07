Título foi entregue no 2º Fórum de Prefeitos da Região Serrana - Bruno Nepomuceno

Título foi entregue no 2º Fórum de Prefeitos da Região SerranaBruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:34

No dia do aniversário de 130 anos de emancipação, na terça-feira, 6 de julho, Teresópolis sediou o 2º Fórum de Prefeitos da Região Serrana. O fórum reuniu gestores de 10 cidades da região com o governador Cláudio Castro. Durante o encontro, Cláudio Castro recebeu o Título de Cidadão Honorário Teresopolitano e o prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, foi homenageado pelo estado em agradecimento ao empenho em ações em prol do interior, visando o fortalecimento da agricultura e a valorização do produtor rural.



O governador Cláudio Castro, que estava acompanhado da primeira-dama do estado, Analine Castro, agradeceu a homenagem e destacou que a vinda a Teresópolis foi uma forma de estreitar ainda mais os laços com os municípios do interior do estado. Também estavam presentes os secretários de estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, Cidades, Uruan Cintra, de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, e de Saúde, Alexandre Chieppe.



O prefeito Vinicius Claussen presenteou os participantes do fórum com um kit de produtos locais e o livro ‘ADMIRAVES – Avifauna do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis’. Claussen, assim como os demais prefeitos, destacou a importância do cuidado e da manutenção das estradas nas áreas rurais, visto que muitas cidades da Região Serrana têm na agricultura uma das principais vocações e fonte de geração de emprego e renda.



Participaram do fórum os deputados estaduais André Corrêa, Alexandre Freitas e Rodrigo Amorim e os vereadores Márcia Valentim, Amós Laurindo, Diego Barbosa, Leonardo Vasconcellos, Dudu do Resgate, Bruninho Almeida e Luciano Santos.



Incentivo à abertura de empresas



O governador Cláudio Castro e o prefeito Vinicius Claussen também participaram da abertura do encontro dos setores público e empresarial da Região Serrana, ocorrida nesta terça-feira, no Sesc Alpina, paralelamente ao 2º Fórum de Prefeitos da Região Serrana. O governador falou sobre o bom cenário que o estado vem registrando, com grandes investimentos acontecendo não só da esfera pública, mas também da ordem privada.



A reunião contou com apresentação do secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah, sobre as ações estratégicas do estado, em especial, os investimentos em programas de desburocratização para incentivo à abertura e a aceleração do processo de legalização de empresas no Estado do Rio de Janeiro.