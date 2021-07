Novos leitos serão abertos no HCTCO em Teresópolis, pelo SUS - Bruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 16:41

Durante visita ao Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO), nesta terça-feira (6/07), aniversário de 130 anos de Teresópolis, o governador, Cláudio Castro, e o prefeito, Vinicius Claussen, visitaram a unidade. Na ocasião, o governador anunciou a abertura de 10 novos leitos, que permitirão a ampliação de 50% do atendimento à população.

Segundo a Prefeitura, o HCTCO estava há 30 anos com o mesmo quantitativo de leitos de terapia intensiva (UTI) pelo SUS, sendo essa ampliação uma grande conquista para a saúde pública do município.



“É uma alegria conhecer um equipamento novo e tão bem estruturado. Queremos oferecer um serviço de qualidade para a população. Pensando nisso, em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, anunciamos a abertura de mais dez leitos no hospital, aumentando 50% do atendimento. Este é o nosso dever: fornecer serviço, desenvolvimento e zelar pelo bem-estar de todos”, comentou o Governador Cláudio Castro.



Para o Prefeito Vinicius Claussen, a abertura dos novos leitos UTI SUS é mais um avanço para a Saúde de Teresópolis, que vem recebendo forte investimento nos últimos 3 anos. “Esse é um pleito antigo do município, que há 30 anos conta com os mesmos 18 leitos UTI para atender os pacientes do SUS. Desde que assumimos, em julho de 2018, temos conquistado investimentos importantes na saúde, como os 10 leitos UTI neonatal abertos em 2020, algo inédito no município. O anúncio da abertura de 10 novos leitos, ampliando em mais de 50% a oferta de leitos UTI, é um presentão de aniversário para o município”, comemorou.

Bruno Nepomuceno

Durante a visita ao HCTCO, o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, também solicitou ao governador Cláudio Castro a habilitação da hemodinâmica. O procedimento identifica obstruções das artérias coronárias ou avalia o funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco, com a finalidade de diagnosticar uma possibilidade de infarto agudo do miocárdio ou determinar a exata localização da obstrução que está causando o infarto.



“Esse serviço é um grande ganho para a Saúde de Teresópolis. Os pacientes do município atualmente são encaminhados para outras cidades para realizar esses procedimentos, já que na cidade ainda não havia infraestrutura, equipe especialista e equipamentos necessários. Com a habilitação pelo SUS, isso vai acabar, o que vai reduzir o tempo do diagnóstico, essencial para salvar vidas”, comentou o prefeito Vinicius Claussen.