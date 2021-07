30º BPM de Teresópolis - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:50 | Atualizado 05/07/2021 19:55

Dois homens, de 27 e 20 anos, oriundos da Baixada Fluminense, foram presos em ação da PM, após furar a barreira policial e serem perseguidos, neste domingo (4/07). Com informação sobre um veículo que estaria com dois ocupantes, um deles armado, tentando realizar assaltos no município, os PMs do 30º BPM montaram um cerco na Avenida Rotariana, no Soberbo.

Apesar de terem recebido ordens para parar o veículo, os suspeitos avançaram, na tentativa de fugir da PM, sendo iniciada a perseguição, que seguiu em direção a Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ). Na Serra, a dupla ficou retida por um caminhão, possibilitando que os policiais fizessem a abordagem.

Na abordagem foi constatada que a arma se tratava de uma réplica de pistola. Os suspeitos ainda tentaram se desfazer da réplica, jogando pela janela do veículo, mas os PMs efetuaram buscas no local e localizaram a arma caída dentro de uma das canaletas da rodovia. A dupla foi então encaminhada para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.