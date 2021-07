Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Publicado 04/07/2021 14:16

Com o recebimento de um novo lote de vacinas, a Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, retoma, nesta segunda-feira (5/07), a vacinação contra a Covid-19. Seguindo o Plano Nacional de Imunização, o município vai imunizar agora pessoas entre 46 e 48 anos, sem comorbidades.

As vacinações ocorrem nesta segunda e terça-feira (6/07), no sistema drive-thru (dentro do carro), na cidade e interior. Na segunda, serão vacinados homens de 48 e de 47 anos e também mulheres de 47 anos de idade. Na terça, será a vez do público masculino e feminino com 46 anos. A aplicação de 2ª dose será retomada na próxima quarta-feira (7/07).

O atendimento ocorre das 9h às 15h, em três locais. A distribuição de senhas acontecerá da seguinte forma: 1200 doses na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca); 350 em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e 250 em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

Aplicação da segunda dose

A Secretaria Municipal de Saúde irá continuar a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, na quarta-feira (7/07). Neste dia serão imunizadas pessoas com 65 anos e profissionais da saúde, com agendamento.