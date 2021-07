Registro do termómetro feito pelo 30º BPM de Teresópolis - Divulgação

Publicado 01/07/2021 12:22

Em Teresópolis, entre a noite de quarta-feira (30/06) e a madrugada desta quinta-feira (1/07), os termômetros instalados em alguns pontos da cidade chegaram a registrar 2 graus. A queda brusca na temperatura coloca em risco principalmente as pessoas em situação de rua. Por conta disso, a equipe da Assistência Social do município esteve na rua com a Operação Presença Social.

Operação Presença Social em Teresópolis para acolhimento de pessoas em situação de rua Divulgação Com temperaturas abaixo dos 10 graus, a operação foi intensificada, buscando acolher essas pessoas em situação de rua e encaminhá-las para o Abrigo Sopão, no bairro Alto. A Associação Beneficente Abrigo Sopão, inclusive, tem feito a distribuição de agasalhos para as pessoas que vão diariamente ao local para almoçar.

E a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de que as temperaturas no município continuem baixas, com mínima variando entre 5 e 9 graus, até a próxima segunda-feira (5/07).