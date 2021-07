São 134 vagas para o programa de capacitação da Serratec - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:55

As inscrições para a Residência em TIC/ Software do Serratec (Parque Tecnológico Região Serrana) 2021.2 recebeu 1.628 inscrições. O resultado, com os nomes dos candidatos selecionados para a próxima etapa do processo seletivo, pode ser conferido no site do Serratec . Agora os aprovados têm até o dia 4 de julho, às 22h, para completar os formulários da Trilha de Qualificação.

A capacitação integra um programa de imersão tecnológica, em parceria com a Firjan/SENAI, que alia conhecimento teórico com a prática. Totalmente gratuita, a capacitação promove transformação digital, formando centenas de programadores por semestre, e transformando a vida desses profissionais, a maioria vinda de escolas públicas.

Com 134 vagas para o 2º semestre de 2021, a preferência é para pessoas que moram em Petrópolis e Teresópolis ou nas pequenas cidades vizinhas a essas. Mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras e quem estudou em escola pública são os públicos prioritários. Entre os objetivos da capacitação está formar profissionais em desenvolvimento de software, aumentando a oferta de capital humano qualificado na área de tecnologia, com vistas a apoiar o crescimento das empresas serranas e atrair novos empreendimentos para a região.

O programa visa ainda ampliar o acesso, principalmente às pessoas que têm menos oportunidades, à carreira profissional em um dos mercados que mais cresce no mundo, o de tecnologia. De acordo com levantamento da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) apontou que a procura por profissionais na área de TI é de 420 mil pessoas, entre 2019 e 2024, no país.

A iniciativa promove além da transformação digital, uma ampla transformação social. A maior parte dos 591 inscritos de Teresópolis vem de escolas públicas (434). São pessoas que terminaram o Ensino Médio (324); estão cursando o Ensino Superior (132); ou já concluíram o nível superior (97); entre outros graus de instrução, como MBA ou Mestrado.