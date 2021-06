PMs do 30º BPM de Teresópolis prenderam foragido da Justiça neste domingo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 21:07

A ação dos policiais militares do 30º BPM de Teresópolis, na tarde deste domingo (27/06), levou a prisão de um fugitivo de Justiça, procurado por tráfico de drogas, roubo e furto. o Homem de 29 anos ainda foi reconhecido por uma vítima, que teve o celular roubado no dia 14 deste mês e foi agredida no rosto, com socos, pelo acusado.

Ele foi preso na Praça Baltazar da Silveira, na Várzea. O suspeito foi reconhecido por PMs da guarnição do Setor Eco, que estava em deslocamento para o batalhão no horário de almoço.

Após a abordagem, uma consulta ao Serviço Reservado mostrou que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Ele foi então encaminhado para a 110ª DP, onde foi reconhecido também pela vítima do assalto no início do mês, uma mulher de 21 anos.

Sobre a prisão, o comandante do 30º BPM, tenente-coronel Cardoso, elogiou o trabalho da guarnição e fez um aviso aos criminosos: "Os meliantes tem que saber que não é bom negócio ser bandido em Teresópolis e cidades atendidas pelo 30° BPM”, afirmou.