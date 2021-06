Drogas estavam escondidas em uma casa próxima ao local que os suspeitos foram abordados - Divulgação

Drogas estavam escondidas em uma casa próxima ao local que os suspeitos foram abordadosDivulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 18:54

Os policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 30º BPM, prenderam, nesta quarta-feira (23/06), um homem de 28 anos, por tráfico de drogas. O suspeito foi abordado na Rua Rui Barbosa, no bairro Várzea, área central de Teresópolis, após ser flagrado dentro de um veículo entregando uma embalagem a um segundo suspeito, um homem de 26 anos, que entrou no carro para receber o material.

Antes da abordagem, os PMs fizeram campana próximo ao local em que o suspeito estaria traficando. Ao verificarem a movimentação, os PMs renderam o condutor do veículo e o carona, confirmando que na embalagem havia duas pedras de maconha.

Depois da abordagem, os PMs foram até uma residência próxima ao local, onde estava escondido o restante das drogas. No imóvel foram apreendidos 600 gramas de maconha, uma balança e uma pedra de crack.

O homem de 26 anos ainda chegou a argumentar com os PMs que havia comprado a droga do condutor do veículo, no entanto, os dois foram encaminhados para a 110ª DP (Teresópolis), onde o suspeito de 28 anos permaneceu preso e o material apreendido.