Publicado 23/04/2021 16:54

Um homem de 22 anos, suspeito de homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, foi preso nesta quinta-feira (22/04), em operação conjunta das polícias Civil e Militar em Teresópolis. Os policiais militares do Serviço Reservado, do 30º BPM, e os agentes da 110ª DP, abordaram o suspeito na Rua Pastor Belarmino, no Parque São Luiz.

O suspeito é investigado em um homicídio e uma tentativa de homicídio que aconteceu no Morro dos Pinheiro. Segundo os policiais, os crimes seriam resultado de uma disputa de território do tráfico entre facções rivais.

Com ele foram apreendidos 97 tabletes pequenos de maconha, 196 papelotes de cocaína, um revólver e quatro munições calibre 38.