Por O Dia

Publicado 03/05/2021 19:59

Os policiais civis da 110ª DP de Teresópolis prenderam no sábado (1/05) um homem de 42 anos, suspeito de estuprar a sobrinha de apenas 9 anos. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva.

Os agentes conseguiram localizar o suspeito em uma residência na servidão Samuel Rita, no Vale da Revolta. A ação contou com apoio dos policiais militares da Patrulha Maria da Penha, do 30º BPM.