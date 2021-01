Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:19 | Atualizado 05/01/2021 15:32

Natália da Silva Fonseca de Souza, de 29 anos, foi assassinada a tiros, na noite desta segunda-feira (4/01), na residência em que morava, na Barra Imbuí, em Teresópolis. O suspeito do crime, seu ex-marido, Alexsandro, de 43 anos, foi autuado em flagrante, segundo a Polícia Civil, acusado de feminicídio. A arma utilizada por ele, um revólver calibre 32, foi apreendida.



Depois de 10 anos de casamento, o casal estava separado há três meses. Após atirar e matar a ex-companheira, o acusado tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido para o Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO), onde informações iniciais indicam que continua hospitalizado, mas não foi divulgada ainda uma atualização do seu estado de saúde. A filha deles, uma criança de 12 anos com necessidades especiais, teria presenciado o crime.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas, não sendo possível dar mais detalhes do caso para não comprometer a investigação.



Amigos da vítima ouvidos pelo jornal O DIA, reforçam que o crime teria sido cometido porque o acusado não aceitava a separação e foi atrás da ex-companheira ao descobrir que ela estava em novo relacionamento. Ainda de acordo com os amigos, uma publicação feita na noite de ontem nas redes sociais da vítima, de uma foto com o novo namorado, teria provocado a reação do ex-companheiro.



Os amigos ainda descreveram o acusado como uma pessoa tranquila, mas disseram que a vítima chegou a expressar preocupação sobre assumir um novo relacionamento. Na foto publicada em seu status, por volta das 22h20, Natália aparece sorrindo ao lado do novo namorado, trazendo na legenda um trecho de uma música sertaneja famosa, que fala sobre amor.



O enterro da jovem foi marcado para esta quarta-feira, às 16h30.