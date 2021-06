Equipe da Secretaria de Saúde de Teresópolis esteve na unidade escolar no período da manhã - Divulgação

Equipe da Secretaria de Saúde de Teresópolis esteve na unidade escolar no período da manhãDivulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:55

Na última terça-feira (22/06), a Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), promoveu uma atividade de promoção à saúde na Escola Municipal Rui Barbosa, localizada em Gamboa. A ação faz parte do programa anual junto aos alunos das unidades escolares municipais.

Durante o período da manhã, a equipe formada por uma nutricionista e uma psicóloga, conversou com os responsáveis dos estudantes sobre questões que tratam das emoções e alimentação saudável. Também foi realizado junto a eles, o levantamento de dados do consumo alimentar dos alunos.

Publicidade

Neste ano, o PSE desenvolve as ações através de envio de informativos e atividades aos alunos, e atuam com os familiares no momento da entrega do material impresso escolar: “As ações desenvolvidas juntos aos responsáveis, neste momento de pandemia, têm sido importantes para levar informações e conscientização sobre os cuidados necessários com a saúde física e mental, e ter um retorno das famílias sobre o momento vivenciado”, diz a coordenadora do PSE, Valéria Almeida.

Além das ações nas unidades escolares, o Programa Saúde na Escola tem desenvolvido capacitação com os agentes de creche, em parceria com a Secretaria de Educação.