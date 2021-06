Desfile reuniu modelos que marcaram época, como Ford 1928, Itamaraty, MP Lafer, Landau e Maverick GT - Bruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:45

A “Carreata Solidária” deste domingo (20/06), em Teresópolis, reuniu 52 colecionadores de carros antigos do município, de Guapimirim, do Rio de Janeiro e de Além Paraíba. Eles desfilaram com suas raridades, originais e customizadas, pelas ruas da cidade, entre os bairros Soberbo e Várzea, encantando o público. Todo o percurso foi acompanhado pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para garantir a organização do evento e a fluidez do trânsito.

Aberta por um Mercury 1940 customizado, a carreta foi organizada pelo Clube Amigos do Antigo, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, tendo como parceiro o Teresópolis Convention & Visitors Bureau.

O desfile reuniu modelos que marcaram época, como Ford 1928, Itamaraty, MP Lafer, Landau e Maverick GT – ícone da Ford na década de 1970; Rural, Veraneio e Opala Diplomata; Gol, Fiat 147, Passat e Fuscas. Também desfilaram o Dodge modelo Patachoca, dos Estados Unidos, veículo militar usado na Segunda Guerra Mundial; um Engesa modelo E34, veículo do Exército Brasileiro. e uma motocicleta utilizada pela polícia norte-americana.Seguindo os selos “Turismo Protegido Covid-19” e “Turismo Consciente”, o evento teve como ingresso, por parte dos participantes, a doação de alimentos não perecíveis. A arrecadação está sendo contabilizada e os donativos serão distribuídos pelos organizadores a entidades assistenciais e a pessoas em vulnerabilidade social.