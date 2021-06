Drogas apreendidas em ação da PM no Quinta Lebrão, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 21/06/2021 18:12

Os policiais militares do Serviço Reservado, do 30º BPM de Teresópolis, apreenderam neste domingo (20/06) uma grande quantidade de drogas que estava enterrada em uma área de mata, no bairro Quinta Lebrão. No local foram encontrados 1.256 tabletes de maconha, 300 cápsulas de cocaína, 1.835 papelotes de cocaína e 8 munições calibre 9mm intactas.

Segundo a PM, o material teria sido escondido a mando de um suspeito de ser o gerente do tráfico na localidade. Informações sobre o local foram passadas aos PMs, que realizaram buscas na área, em conjunto com as guarnições do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) I e II. Todo material foi encaminhado para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.