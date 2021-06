Programa faz o acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:00

A equipe do “Bem Me Quer Terê”, da Secretaria de Saúde de Teresópolis, fez uma trilha no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) com um grupo de adolescentes atendidos pelo programa. A proposta é avaliar como o bem-estar gerado por atividades em ambientes naturais pode contribuir para a restauração emocional das crianças e dos adolescentes em acompanhamento terapêutico.

A experiência faz parte da pesquisa Territórios Terapêuticos e Promoção da Saúde, de autoria de Sandra Erli Azevedo, coordenadora do “Bem Me Quer Terê”, com orientação da professora Marcela Padilha, do curso de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial do Departamento de Turismo da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). A atividade no Parnaso foi acompanhada pela assistente social Sandra Erli Azevedo, coordenadora do programa, pela psicóloga Janete Rezende e pela professora Marcela Padilha.



“Teresópolis é abençoada por ter em seu território três parques: o Municipal Montanhas de Teresópolis, o Estadual dos Três Picos e o Nacional da Serra dos Órgãos. A proposta é utilizarmos as áreas dessas três unidades de conservação da natureza com essa finalidade terapêutica, para que também sejam acessíveis aos cuidados com a saúde”, resume Sandra Erli.



O programa ‘Bem Me Quer Terê’ é vinculado ao Centro Materno Infantil e está instalado no prédio anexo do Centro Administrativo Manoel Machado de Freitas, na Avenida Lúcio Meira, 375, 3º piso, na Várzea. Conta com equipe formada por assistente social, psicólogo, médica e enfermeira, que faz o acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que são ouvidos em ambiente apropriado, com escuta qualificada. Quando necessário, os casos são encaminhados à rede de saúde e assistência social para tratamento e acompanhamento O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.