Tenente Larrat, oficial psicólogo da PM, prestará atendimento psicológico presencial no 30º BPM - Divulgação

Tenente Larrat, oficial psicólogo da PM, prestará atendimento psicológico presencial no 30º BPMDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:46

O comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Teresópolis, tenente-coronel Fábio Cardoso, recebeu nesta quarta-feira (23/06) o oficial psicólogo, tenente Larraf, que a partir de agora prestará atendimento psicológico presencial para os policiais militares da unidade.



Preocupado com a saúde mental da tropa neste período de pandemia, o comandante já havia conseguido que o atendimento psicológico fosse acessado pelos PMs de forma remota, contudo, após diálogo com a Diretoria Geral de Saúde da PM, o tenente-coronel Fábio Cardoso conseguiu o atendimento presencial.

Sediado no município de Teresópolis, o 30º BPM também é responsável pelo policiamento dos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Carmo e Sumidouro.