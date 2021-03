Servidores da Saúde e de outras categorias foram ao Palácio Guanabara entregar ofício com pedido de reunião Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/03/2021 12:29 | Atualizado 22/03/2021 13:03

Funcionários públicos estaduais fizeram uma carreata pela valorização das categorias, na manhã desta segunda-feira, saindo do Centro e passando pelo Largo do Machado. Em seguida, entregaram ofício no Palácio Guanabara, solicitando abertura de diálogo com o governo fluminense. Agora, estão à espera de serem recebidos.

Organizado pelo Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Fosperj), o movimento tem como objetivo "reivindicar o compromisso do governo com as pautas urgentes das carreiras".

Publicidade

No documento, as categorias reiteram a necessidade de compra de vacinas para todos os cidadãos do Rio; a imediata efetivação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Lei 7946/2018) para os servidores da Saúde e a retomada das negociações sobre o plano de recomposição das perdas inflacionárias.

O Fórum também reivindica "a proteção do patrimônio público estadual, principalmente a Cedae". Com máscaras e outras proteções faciais, diversos servidores da Saúde marcaram presença no ato.

Publicidade

O ponto de encontro da carreata foi em frente à Cedae (Av. Presidente Vargas, Centro do Rio). O objetivo era levá-la até o Palácio Guanabara, mas não houve como finalizar o trajeto, pois o trecho que dá acesso à sede do governo estava bloqueado.