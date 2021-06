Teresópolis ampliou o público-alvo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:27

Com o recebimento do novo lote, a Prefeitura de Teresópolis avança com a vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (28/06), estão sendo imunizadas com a primeira dose as pessoas com 50 anos, sem comorbidades. Já na terça-feira (29/06), está prevista a imunização para o público masculino e feminino, com 49 anos, sem comorbidades.

Nestes dois dias serão disponibilizadas 3.800 doses, distribuídas na cidade e interior, aplicadas no sistema drive-thru (dentro do carro).O atendimento acontece das 9h às 15h, com distribuição de senhas nos seguintes locais: 1.300 na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca); 300 em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e 200 em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

Nos dias 28 e 29, acontecerá também a repescagem para as faixas etárias já atendidas até o momento.

Vacinação para lactantes até 12 meses

Ainda nesta segunda-feira (28/06), haverá aplicação da primeira dose do imunizante para lactantes até 12 meses. O atendimento ocorre nos mesmos horários e locais.